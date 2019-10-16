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苦戰3局擊敗陸光祖 周天成丹麥羽賽晉級16強

最新更新：2019/10/16 19:04

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣羽球一哥周天成今天在丹麥羽球公開賽歷經3局苦戰、耗費68分鐘，以21比13、17比21、21比17擊退中國選手陸光祖，闖進16強賽。

2019丹麥羽球公開賽屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，今年在奧登斯舉行，世界排名第2的周天成去年決賽不敵日本球王桃田賢斗（Kento Momota），拿下亞軍，這次高居大會第2種子，首輪對手為排名第20的中國選手陸光祖。

雙方生涯首度過招，開賽歷經前半段拉鋸後，周天成在11比11平手時，拉出6比0攻勢、甩開對手，以21比13拿下首局。

第2局短暫上演拉鋸戰後，輪到陸光祖展開反擊，連拿6分，拉開比分，周天成一路追趕，未能將差距縮小到3分以內，讓陸光祖以21比17扳回一城。

決勝局戰況同樣膠著，周天成帶著11比9領先進入技術暫停後，拉出6比1攻勢，取得17比10大幅領先，但陸光祖依舊緊追不捨，再度追成16比18，所幸周天成頂住壓力，最終以21比17獲勝，挺進16強，下一戰將迎戰印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito）。（編輯：張芷瑄）1081016

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