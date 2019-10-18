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梅奧披富邦勇士戰袍 教頭盼盡快調整好體態

最新更新：2019/10/18 19:38

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台北富邦勇士籃球隊網羅前NBA選秀探花的洋將梅奧（O.J. Mayo）加入，目前已抵台加入球隊訓練，總教練許晉哲表示，希望梅奧在一個月內，盡快將體態調整到最好。

2019富邦人壽勇士系際冠軍盃選手歡迎會今晚在格萊天漾大飯店舉行，新球季將轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士籃球隊，也由許晉哲帶隊，率領球員與會。

超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程上季找來前NBA探花球星梅奧，被喻為SBL史上最大咖的洋將，也成為各界焦點，而台北富邦勇士隊為備戰ABL新球季做準備，今天宣布已網羅梅奧加入，並已於昨晚抵達台北，今天上午加入球隊訓練。

許晉哲表示，原先希望尋找3號（小前鋒）洋將，並持續與上季洋將米歇爾（Tony Mitchell）、金酒洋將夏普（Walter Sharpe）保持聯繫，但林書緯先前練習賽中造成膝蓋撕裂傷，預計缺陣6週，不確定能否趕上開季，因此改請經紀人推薦後衛人選。

許晉哲透露，原本鎖定曾效力於NBA洛杉磯湖人隊布朗（Jabari Brown），先前在中國男子籃球職業聯賽（CBA）執教時，覺得布朗表現不錯，但因布朗11月1日才能來台，因此再請經紀人另外推薦，因此後來找到梅奧。

距離新球季首戰僅剩不到一個月，許晉哲表示，上季梅奧在SBL，多由本土球員防守，由於ABL允許每隊聘請3名洋將，屆時可能將面對更多洋將的防守，他期待梅奧能在一個月內盡快調整好體態。（編輯：張芷瑄）1081018

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