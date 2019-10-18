曾文鼎隨富邦勇士練球 林志傑期待成隊友

前旅外球星曾文鼎近日隨台北富邦勇士籃球隊練球，儘管雙方對於合約還未達成共識，但陣中球星林志傑（圖）18日對兩人有機會能當隊友表達期待。中央社記者黃巧雯攝 108年10月18日

（中央社記者黃巧雯台北18日電）前旅外球星曾文鼎近日隨台北富邦勇士籃球隊練球，儘管雙方對於合約還未達成共識，但陣中球星林志傑今天對兩人有機會能當隊友表達期待，希望能共同傳承經驗。

為新球季轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）積極備戰，台北富邦勇士今天宣布，前NBA選秀探花的洋將梅奧（O.J. Mayo）將披上勇士戰袍，而近日隨隊練球的曾文鼎，何時能確定落腳勇士隊，同樣備受矚目。

對於與曾文鼎談約進度，總教練許晉哲今天出席2019富邦人壽勇士系際冠軍盃選手歡迎會時表示：「進度不能由我來跟大家講。」

不過，許晉哲隨後指出，由於曾文鼎已有一定年紀，對於合約有其堅持，「回到台灣可能就這個約，不見得可以再轉隊 當然希望能談一個好一點合約，其實像旅外球員合約涉及許多細節，還有很多要談」。

今年8月加盟台北富邦勇士隊的林志傑，過去僅在中華隊與曾文鼎一同當隊友，他也相當期待，兩人能有機會能同隊，共同為球隊貢獻，將經驗傳承下去。

談到目前調整進度，林志傑透露，有慢慢調整到「比較好一點程度」，而現在球隊本土球員與洋將也持續磨合中。

至於梅奧加入勇士，林志傑稱讚，梅奧是名得分能力很強的後衛，將為球隊帶來很大的幫助。

以大專院校系籃素人球員為主的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」今年邁入第5年，今天在8強決賽前舉行選手歡迎會，邀請台北富邦勇士隊球員與8支球隊的年輕素人球員同樂互動。

林志傑表示，自己從小就熱愛籃球，但並非從高中籃球聯賽（HBL）就被大家看見，很高興自己現在能以職籃球員的身分鼓勵大家，希望每個素人球員能藉著這場比賽，與隊友在場上勇於挑戰，好好享受這個舞台。（編輯：吳協昌）1081018