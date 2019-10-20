軟銀敲3轟擊退巨人 日職總冠軍賽2連勝

（中央社記者楊啟芳台北20日電）日本職棒總冠軍賽第2戰，軟銀隊靠著先發投手高橋禮7局好投，加上松田宣浩、柳田悠岐、福田秀平開轟，以6比3擊退巨人奪下2連勝；巨人隊的台灣選手陽岱鋼則是代打遭三振。

日本職棒總冠軍賽由中央聯盟的讀賣巨人隊交手太平洋聯盟的福岡軟銀鷹隊，19日起開打，先取得4勝的球隊將拿下「日本一」榮耀，昨天軟銀隊靠著先發投手千賀滉大7局好投，以7比2擊退巨人隊，率先取得1勝。

第2戰今天在軟銀隊主場福岡巨蛋舉行，雙方先發投手都繳出優質表現，巨人隊的麥西迪斯（Cristopher Crisostomo Mercedes）用76球投6局，僅被敲出1支安打，無失分；軟銀隊的高橋禮則是用96球投7局，僅被敲1支安打，送出5次三振，同樣沒有失分。

雙方打線受到投手壓制，前6局都沒有辦法攻下分數，直到7局下軟銀隊靠著松田宣浩轟出3分全壘打，先馳得點。8局下軟銀隊的柳田悠岐敲出陽春砲後，福田秀平再轟2分砲，軟銀隊取得6比0領先。

不過，巨人隊也在9局上展開反攻，在獲得3次保送形成滿壘後，岡本和真敲出安打，帶有2分打點，阿部慎之助再補上1打點安打，但終場軟銀隊還是以6比3擊退巨人隊，奪下系列賽第2勝優勢。

巨人隊台灣選手陽岱鋼這戰沒有先發，僅在8局上代打上場，不過遭到三振。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020