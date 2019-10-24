美媒：劉致榮將加盟紅襪 簽約金75萬美元

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）據美媒報導，甫拿下亞錦賽MVP的中華隊「火球男」劉致榮將加盟美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊，簽約金75萬美元。劉致榮加入紅襪後，將與口中的「賢拜」林子偉成為隊友。

大聯盟官方網站今天引述未具名消息人士報導，紅襪球團已和劉致榮達成協議，簽約金將為75萬美元（約新台幣2294萬元）。劉致榮為「投打二刀流」，投球最快時速可達158公里，紅襪是以投手身分簽下他。

紅襪球團尚未證實相關消息。

波士頓環球報（The Boston Globe）報導，紅襪於美東時間23日與劉致榮簽約。

報導提到，20歲的劉致榮除了球速剛猛，也是左右開弓的游擊手，揮棒力道不差。劉致榮日前獲選亞洲棒球錦標賽最有價值球員（MVP），接著遞補加入世界12強賽中華隊，接受曾效力紐約洋基、現任中華隊牛棚教練的王建民指導。

美媒報導前，劉致榮與紅襪簽約並完成體檢的消息已在台灣傳開。備戰12強賽的劉致榮開訓時並未證實，僅說簽約事宜交給經紀人，「進來這邊先專心在中華隊為主」。

劉致榮表示：「很開心能出國打球，紅襪隊也有台灣的賢拜，應該會比較快進入狀況。」劉致榮口中的「賢拜」是指林子偉，兩人在亞錦賽並肩作戰，劉致榮說有和林子偉聊過關於國外的事。

劉致榮高中畢業時球速不到150公里，由於肩膀過度使用受傷，他就讀文化大學前兩年都未登板投球，僅以野手身分出賽。經過兩年復健訓練，劉致榮努力收到成果，今年在梅花旗棒球賽回到投手丘，最快球速飆到158公里。

對於能順利旅外，劉致榮說：「很開心自己這幾年努力沒有白費，機會來了就好好把握。」（編輯：林治平）1081024