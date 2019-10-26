辛度展現壓制力 戴資穎透露背部不適

（中央社記者黃巧雯台北26日綜合報導）世界球后戴資穎今天凌晨在法國羽球公開賽迎戰印度一姐辛度，強忍背部不適，經暫停接受治療，最終闖進4強。戴資穎賽後受訪坦言，有些疲勞，而辛度則展現很好的壓制力。

2019法國羽球公開賽在巴黎舉行，戴資穎經歷75分鐘、苦戰3局，才以21比16、24比26、21比17擊敗印度一姐辛度（PUSARLA V. Sindhu），艱辛收下4強門票，連3年叩關4強；下一戰同樣是場硬仗，將對決西班牙前世界球后瑪琳（Carolina Marin）。

戴資穎在決勝局一度申請醫療暫停，治療背傷，最終辛苦收下勝利。

「參加這次比賽，我的感覺並不太好」，戴資穎說：「我的背部有點痛，在比賽中情況變得更糟，這就是我在比賽中要求治療的原因，第3局起確實開始影響到我。」

戴資穎說，辛度展現很好的壓制力，「我的力量和球的高度受到很大的限制，因為她（辛度）的人很高，也很有力，其實在打的時候，我有很多球跑得很辛苦」。

戴資穎表示，稍微有點疲勞，仍設法抗衡辛度球路，盡量減少失誤，除第2局後段很想拿分，才出現較多失誤。（編輯：李明宗）1081026