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戴維斯半場轟25分 NBA湖人擊退黃蜂[影]

最新更新：2019/10/28 16:06
NBA洛杉磯湖人27日靠「一眉哥」戴維斯（中）整場拿下29分帶領，以120比101擊退來訪的夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/lakers）
NBA洛杉磯湖人27日靠「一眉哥」戴維斯（中）整場拿下29分帶領，以120比101擊退來訪的夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）在上半場轟下25分，整場比賽拿下29分帶領，以120比101擊退來訪的夏洛特黃蜂。

戴維斯除獲29分，還搶下14個籃板，並有3次阻攻，詹姆斯（LeBron James）攻下20分，傳出12次助攻，另抓下6個籃板，本季回歸湖人的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）從板凳出發，今天8投8中攻下16分，並抓下10個籃板，賞給對手4次阻攻。

布里吉斯（Miles Bridges）攻下黃蜂最高的23分，澤勒（Cody Zeller）獲得19分、14籃板，其中有7記的進攻籃板，並有3阻攻、3抄截的表現，羅齊爾（Terry Rozier）同樣貢獻19分，貝肯（Dwayne Bacon）則為球隊挹注15分。

湖人在第4節進行不到4分鐘，靠著14比2的猛攻，以101比82將領先拉開，並在詹姆斯完成「三分打」，又投進三分球後，將領先擴大到19分。

之後的時間，黃蜂都未能將落後拉近到13分內。

湖人今天的整體投籃命中率有52.7%，優於黃蜂的38.5%，湖人的整場比賽傳出30次助攻，也優於黃蜂的19次。

湖人控衛朗多（Rajon Rondo）右腿扭傷，前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）左腳有壓力反應，兩人都連續缺席了3場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1081028

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