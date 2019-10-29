陳偉志國際賽交朋友 分享美職阿布瑞烏叛逃往事

（中央社記者謝靜雯新北29日電）台灣電力成棒隊野手陳偉志，雖未踏入職棒，但國際賽資歷豐富也廣交朋友，這次世界12強古巴隊陣中游擊手阿雅拉是舊識，陳偉志也分享古巴球員阿布瑞烏叛逃美國前的一段往事。

陳偉志三級棒球到業餘成棒時期，不乏入選中華代表隊資歷，也因為國際結交許多朋友，此次世界12強棒球賽古巴隊來台打熱身賽，昨天與亞錦中華隊交手，陳偉志為亞錦中華隊班底，昨天比賽陳偉志上到二壘時，與古巴隊游擊手阿雅拉（Alexander Ayala）有許多互動。

陳偉志解密，阿雅拉想要跟他要球棒，因為語言溝通問題，最後透過翻譯跟阿雅拉說，今天比賽結束後再將球棒送他。

陳偉志因為國際賽去過不少國家，但最難忘的還是古巴，回憶2006年世界青棒錦標賽，當時巴士從機場開往飯店，半途被攔下來，所有人都被請下車，「一開始以為是搶劫，後來翻譯才說，他們是要幫忙車上消毒」，入住當地五星級飯店，「打開水龍頭，水還沒流出來，水龍頭先掉下來」。

陳偉志表示，古巴球員很熱情，2013年港口盃棒球邀情賽，現效力Lamigo桃猿隊的陳禹勳也有入選，陳禹勳會跟古巴球員講一些簡單的西班牙詞語，古巴球員很開心，會熱情跟他們互動。

陳偉志透露，那年比賽還沒打完，現效力美職白襪隊的古巴球員阿布瑞烏（Jose Abreu），有天突然把兩人叫到房間、請他們抽雪茄，「當時覺得很奇怪，通常交換禮物、球衣都會是最後一天，沒想到他隔天就叛逃了」。（編輯：林沂鋒）1081029