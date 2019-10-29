守備轉型成功 林祐樂蘇智傑苦練奪金手套獎

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，其中統一獅的林祐樂及蘇智傑都是生涯首度獲金手套獎，他們進職棒時都不是現在的守備位置，但經過苦練之後，終於苦盡甘來獲得肯定。

蘇智傑本來是內野手，以二壘及三壘為主，從2017年轉戰外野，當年外野出賽57場，發生7次失誤；去年都是擔任外野手，出賽63場僅發生1次失誤，守備率9成92；今年守備率也是9成92，奪生涯首座金手套獎。

蘇智傑表示：「這座獎項是很大的肯定，因為我不是外野出身，對我來說意義很大。」他認為，外野守備很多跑位、時機都和內野不一樣，尤其接球判斷最難，「下了很多功夫，也感謝教練協助，經過努力練習，比賽經驗累積，進步很多」。

蘇智傑坦言，2017年世界大學運動會時守外野發生失誤，是最大的挫折，「但那時候也更明白守備可以練」。

捕手林祐樂是在2015年季中加入職棒，原本業餘時期是內野手兼任捕手，直到進獅隊才成為專職捕手，不過一度因為受傷，想要放棄回到內野，去年甚至僅出賽26場。

直到去年底季後賽、總冠軍賽開始，林祐樂成為獅隊主力捕手，本季出賽87場，為職棒生涯最多，打擊率2成58，敲出4發全壘打，守備率9成95，阻殺率高達5成29。

林祐樂表示，這座獎項非常有意義，剛進職棒時因為關節唇受傷，一度連全力丟球都沒有辦法，「那時手非常不舒服，本來想說可能沒辦法再丟球了，但前總教練黃甘霖給我半年時間休息，很開心能重新回到球場上，大膽去丟球」。

對於阻殺成績亮眼，林祐樂歸功於隊友，他表示，投手在丟球時減少很多時間，野手在二壘也時常掌握到自己丟不好的球，才能有這樣的成績。（編輯：林治平）1081029