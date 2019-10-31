世界盃橄欖球賽 南非睽違12年再與英國爭冠

世界盃橄欖球賽11月2日將迎來南非隊與英國隊的冠軍爭霸賽，這也是兩隊自2007年交鋒過後第二次爭奪冠軍。（圖取自facebook.com/rugbyworldcup）

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡31日專電）正在日本舉行的第九屆世界盃橄欖球賽，11月2日將迎來南非隊與英國隊的冠軍爭霸賽，這也是兩隊自2007年交鋒過後第二次爭奪冠軍。

世界盃橄欖球賽每4年舉辦一次，自1987年舉辦首屆賽事至今，南非羚羊隊（Springboks）已經獲得2次冠軍，分別是1995年與2007年；英國紅玫瑰隊（Red Rose）則僅有1次冠軍，是2003年。

2007年羚羊隊以15比6擊敗紅玫瑰隊，這次兩隊再度於球場見面勢必分外眼紅，慘烈廝殺狀況已可預見。

本屆賽事從9月20日至11月2日，共有20個國家派出參賽隊伍，也是目前擁有102個會員國的世界橄欖球總會（World Rugby）第一次選擇亞洲國家作為主辦國。

世界橄欖球總會於1886年成立，以世界橄欖球足球委員會（International Rugby Football Board，IRFB）命名，爾後於1998年更名為國際橄欖球理事會（International Rugby Board，IRB），並於2014年再度更名為世界橄欖球總會。

橄欖球（Rugby）又稱英式橄欖球，與英式足球一樣均衍生自歐洲古代傳統足球的一種團隊球類運動，每場比賽每支隊伍派出15名球員出賽。

英國於1806年成為南非宗主國後引進這項運動，可說是白人族群的主要運動之一，南非橄欖球隊因而早在1891年便代表國家參加國際賽事，歷史悠久。

這次羚羊隊參賽球員共計31名，最年長的布里茲（Schalk Brits）已經38歲，擔任鈎球員（Hooker）位置；最年輕的是威廉斯（Damian Willemse）年僅21歲，擔任後衛（Fullback）。

31人中體重超過100公斤的有18人，擔任正前鋒（Tighthead Prop）28歲的馬布勒（Frans Malherbe）重達125公斤；最輕的則是擔任傳鋒（Scrum Half）23歲的延特吉斯（Herschel Jantjies）體重僅78公斤，球員在球場奔跑衝撞力道的猛烈程度由此可知。

這次比賽出任羚羊隊長的柯利西（Siya Kolisi）年僅28歲，但是實戰經驗豐富，成績斐然。他也是首位獲選於國際賽事中擔任羚羊隊長的黑人。此點說明愈來愈多的黑人族群喜愛、關心並實際參與橄欖球運動。

成功的球隊背後必定有管理嚴謹的教練團隊。目前羚羊隊的教練團隊有14名成員。47歲的總教練伊拉斯莫斯（Rassie Erasmus）在22歲便已嶄露頭角，曾是叱吒球場的風雲球員。2018年初擔任羚羊隊總教練至今，以誠懇、開放、廣納建言聞名球界。

雖然橄欖球賽倚靠實力，與迷信毫無瓜葛，但是伊拉斯莫斯卻堅信白色上衣是他的幸運服裝。從本屆球賽開始，便穿著它為羚羊隊加油打氣，即使衣服已經有著汙漬仍不願更換，深怕輸球，一時傳為美談。（編輯：陳永昌）1081031