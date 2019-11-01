體育運動精英獎 林華韋獲終身成就獎

（中央社記者黃巧雯台北1日電）教育部體育署今天公布108年體育運動精英獎入圍名單，棒球紳士林華韋、全能超馬推手潘瑞根分別榮獲終身成就獎、特別獎，將於12月19日頒獎。

林華韋自基層少棒選手到國家隊選手，在1984年洛杉磯奧運獲得銅牌成績，退役後擔任國家隊教練數十年，轉任台灣體育運動大學教職，目前擔任校長一職。

林華韋具備體育專業及多元角色，在體育運動技能、訓練、教育、管理、研究等歷練完整，不僅為棒球運動投入畢生心力，更具有國際視野與推動國際交流的經驗與能力，深具體育運動實踐家精神。

特別獎則頒給被譽為全能超馬推手的教練潘瑞根，潘瑞根不像一般人想像的魔鬼教練那般嚴厲，反而溫文儒雅、和藹親切。

潘瑞根最在乎的並不是學生在田徑場上的比賽成績及運動技能的展現，而是培養選手多元能力學習跟發展，35年來，他改變許多孩子的命運，不僅在田徑場上，更體現在他們的人生裡。

體育署今天也公布最佳男、女運動員獎、最佳教練獎、最佳運動團隊獎、最佳新秀運動員獎、最佳運動精神獎入圍名單。

其中，最佳男運動員獎項入圍者包括李智凱、周天成、唐嘉鴻、楊昆弼、鄭兆村。

台灣羽球一姐戴資穎過去分別在104年、107年獲得最佳女運動員獎，台灣舉重女將郭婞淳也曾在102年、106年獲獎，兩人今年再度獲得青睞，而文姿云、林郁婷、雷千瑩等人同樣也在入圍名單內。

在男子200公尺蝶式達到奧運A標，獲得2020東京奧運門票的游泳小將王冠閎這次也入圍最佳新秀運動員獎，其他入圍者還有余謙、林崇佑、曾俊欣。（編輯：葉俐緯）1081101