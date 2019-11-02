柯達躍居領先 有機會拚台灣LPGA最低桿紀錄

（中央社記者黃巧雯新北2日電）2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽第3回合，尋求衛冕的美國女將柯達今天繳出低於7桿的65桿，3回合共198桿，以3桿之差，躍居領先，明天有機會挑戰大會最低桿的紀錄。

總獎金220萬美元（約新台幣6763萬元）的2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部舉行。

柯達（Nelly Korda）今天進帳7鳥，連2天繳出無柏忌的完美演出，以65桿作收，3回合合計198桿，目前以3桿之差，領先排名第2的澳洲女將李旻姬的201桿。

前2輪排名第一的南韓女將許美貞以203桿，跌至第4，而世界球后高真榮今天第3輪比賽中受傷，最終因身體不適而退賽。

談到連2天無柏忌，柯達認為，關鍵在於開球穩定、盡量避免錯誤，「給自己比較多抓小鳥的機會」。

面對南韓朴仁妃曾在2015年裙襬搖搖LPGA寫下4回合合計低於標準的22桿，大會最低桿紀錄，柯達目前前3回合繳出低於標準18桿的198桿，有機會再寫新猷。

不過柯達仍抱持著平常心，她提到，明天同組出發的選手都很強，預計也會打出很低的桿數，因此她只想著盡量把球打好，對於破紀錄一事不會想太多。（編輯：張芷瑄）1081102