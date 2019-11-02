中華隊12強熱身賽戰古巴 江少慶先發1人投1局

（中央社記者楊啟芳台中2日電）世界12強棒球賽中華隊今天在洲際棒球場進行首場官辦熱身賽，交手古巴隊，推出江少慶先發，預計一名投手投一局，開路先鋒則是張志豪，王柏融擔任先發第3棒。

2場官辦熱身賽中華隊分別要對古巴及澳洲，今天推出江少慶先發，投手教練吳俊良表示，會安排9名投手上場，一人投一局。打線部分，由張志豪擔任開路先鋒，接著分別為林立、王柏融、林泓育、陳俊秀、張進德、王勝偉、郭嚴文、林哲瑄。

明天先發投手則是廖乙忠，會投1至2局，業餘隊投手王宗豪、吳昇峰有可能連2天登板，好讓教練團觀察他們的狀況。為了避免明天投手群太操勞，會有5名Lamigo桃猿投手來支援，分別是吳丞哲、洪聖欽、江國謙、張明翔及賴智垣。

中華隊投手陣中，費城人隊旅美投手林鋅杰有投球限制，投1局最多用20球、投2局最多35球，單場最多投2局，不能連續出賽，不過吳俊良指出，費城人有放寬投球限制。

對於林鋅杰的狀況，總教練洪一中表示，目前他控球不太穩定，所以有叮嚀2名投手教練吳俊良、王建民幫助他稍微調整一下。

中午的官辦熱身賽委內瑞拉以0比1不敵澳洲隊，因委內瑞拉預賽與中華隊同組，教練團都有到場觀賽。吳俊良表示，「昨天看影帶委內瑞拉打者都是全力揮擊，有一定實力，不過今天看有一點落差，情蒐資料是寫投手要盡量高、低、快、慢做搭配」。

洪一中則表示，因為還只是熱身賽，可能委內瑞拉還在調整狀況，現在看並不準，「他們很厲害，我們再加油，情蒐資料也給得很仔細、用心，就看選手能消化多少」。（編輯：張芷瑄）1081102