NBA勇士再傳傷兵 格林指傷將缺陣多戰

（中央社舊金山2日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士再傳傷兵，總教練柯爾（Steve Kerr）今天表示，格林（Draymond Green）因為手指韌帶撕裂傷，將會缺席未來幾場比賽。

柯爾表示，格林是昨天對上聖安東尼奧馬刺的比賽中弄傷食指，「目前來看將會錯過未來幾場比賽」。

昨天輸球後，格林曾抱怨傷勢讓他的表現受到阻礙，「我整場比賽都無法抓好球，大概是從第2節開始的吧」。

另外，羅素（D'Angelo Russell）也因為腳踝扭傷，今天沒在主場上場對抗夏洛特黃蜂。

在談到羅素的傷勢時，柯爾說：「他昨晚扭到的，過了一夜傷勢變得更糟，他十分的疼痛。」

談到勇士整體的傷兵危機時，柯爾承認，一定會有一種「到底發生什麼事」的感覺。

柯爾說：「但你只能見招拆招，繼續前進。這對年輕球員來說是個絕佳機會，他們必須懂得善用這個機會。」

鑒於柯瑞（Stephen Curry）和羅素雙雙掛傷號，當被記者問到是否有替代的控衛人選時，柯爾回說：「沒有耶，你有空嗎？」

上季連5年打進NBA總冠軍賽的勇士，今年因為球員受傷及離隊影響大受打擊。

杜蘭特（Kevin Durant）季外離隊，加盟布魯克林籃網，湯普森（Klay Thompson）預料將因為膝蓋傷勢整季報銷。

勇士昨天證實柯瑞接受手術治療左手骨折問題，預計將有至少3個月的時間無法上場。

勇士今天以87比93敗給黃蜂，本季的戰績僅1勝5敗。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081103