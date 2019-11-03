世界12強A組預賽開打 美國隊4轟痛擊荷蘭

（中央社記者楊啟芳台中3日綜合報導）世界12強棒球賽開打，在墨西哥舉行的A組賽事首戰，美國隊整場轟出4發全壘打，包含達爾貝（Robert Dalbec）的滿貫全壘打，以9比0轟垮荷蘭隊，旗開得勝。

世界12強棒球賽預賽分成3組，A組賽事率先於台灣時間今天開打，在墨西哥舉行，A組共有墨西哥、美國、荷蘭及多明尼加4隊；台灣則是被分在B組，與波多黎各、委內瑞拉及日本隊同組，將於5日開打，首戰對上波多黎各。

12強賽A組首戰，由美國隊交手荷蘭隊，美國隊攻守俱佳，1局下華特斯（Drew Waters）轟出一發陽春砲，2局下也得1分後，3局下阿德爾（Jordon Adell）也轟出陽春砲，開賽前3局就取得3比0領先。

5局下來自紅襪隊3A的達爾貝（Robert Dalbec）更是一棒轟出滿貫全壘打，8局下魯克（Brent Rooker）再補上一發2分砲，美國隊整場共出現4發全壘打，終場以9比0擊退荷蘭隊，率先拿下1勝。

荷蘭隊整場僅擊出2支安打，美國隊共推出5名投手，其中先發投手彭斯（Cody Ponce）主投5局，被敲出2支安打，出現1次保送，送出5次三振，無失分，奪下勝投；之後登板的投手1人投1局，皆未被敲出安打，聯手完封荷蘭隊打線。

荷蘭隊先發投手柯德曼（Rob Cordemans）為中華職棒前統一獅洋將，此戰投3局被敲出3支安打，包含2發全壘打，失3分含2責失，吞下敗投。（編輯：戴光育）1081103