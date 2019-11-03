張奕習慣比賽用球感覺佳 做好12強先發準備

（中央社記者楊啟芳台中3日電）旅日投手張奕預計是世界12強賽中華隊先發投手之一，他表示，目前感覺不錯，也已漸漸習慣比賽用球，會專注投好要先發的比賽，近期也有透過情蒐資料了解較不熟的中南美球隊。

世界12強B組預賽將在5日開打，中華隊將依序交手波多黎各、委內瑞拉及日本隊，3場比賽中，來自歐力士的旅日投手張奕預計會是先發投手之一。昨天官辦熱身賽對古巴，張奕於第2局登板，沒被敲安打、飆2次三振，是唯一演出3上3下的投手。

張奕今天表示，「目前感覺不錯，還在測試球」。12強比賽用球與日職用球相比較小，不過他表示，被選進中華隊後，從在日本就有開始拿12強比賽用球丟，所以目前已經慢慢適應。

對於即將開打的比賽，張奕說：「不會緊張，要盡量平常心，因為太興奮也不好，投手本來就是要保持平穩。」由於日職的球迷加油聲也很大，對於預賽會爆滿的觀眾，他笑說：「不會在意人多人少，專注在打者身上，一顆一顆解決打者。」

張奕比較熟悉日本球風，不過這次預賽有2支來自中南美洲的隊伍，他談到，透過情蒐資料有大概了解這2支球隊的狀況，希望用直球搭配變速球，製造速差混淆打者，「雖然日本也會強力揮擊，不過通常2好球後會破壞球，但中南美洲幾乎什麼球都是全力揮擊」。（編輯：葉俐緯）1081103