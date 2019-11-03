12強日本投手觀察場地 松田宣浩難忘滿貫砲

2019世界12強棒球錦標賽開打倒數，日本隊3日在桃園棒球場練球，練習開始前，教練及投手群紛紛上到投手丘踩踏，觀察場地狀況、投手丘高度等。中央社記者謝靜雯攝 108年11月3日

（中央社記者謝靜雯桃園3日電）世界12強棒球賽日本隊今天練球適應場地狀況，王牌投手岸孝之牛棚練投、預賽可能牛棚待命，內野手松田宣浩2015年12強賽曾在桃園棒球場敲出滿貫砲，直呼：「很懷念」。

世界12強棒球賽B組預賽將於5日開打，中華隊與日本、波多黎各和委內瑞拉同組，日本隊前兩場在桃園棒球場出賽，7日與中華隊比賽在洲際棒球場舉行。

日本隊昨天抵台，今天在桃園棒球場練球，練球開始前，教練、投手群紛紛上到投手丘踩踏，觀察場地狀況、投手丘高度，以及滾地球的彈跳。

日本王牌投手岸孝之在與加拿大熱身賽前感冒，經過休息，今天也進到牛棚練投，本來預期岸孝之將是分組預賽先發投手之一，投手教練建山義紀表示，有可能讓岸孝之預賽牛棚待命。

除了岸孝之外，日本隊首場與委內瑞拉比賽，可能扛先發的投手山口俊，今天也有進牛棚練投，預計第2戰與波多黎各比賽先發投手高橋禮也有練投約40顆，至於對中華隊先發，外界預期可能是左投今永昇太。

日本隊野手松田宣浩，2015年世界12強賽時，預賽與美國隊在桃園棒球場交手，曾敲出滿貫砲，再回到熟悉的場地，他也直呼：「很懷念」， 今天練球球場風勢不小，日本隊球員特別著重高飛球接球守備練習。（編輯：葉俐緯）1081103