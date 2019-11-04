NBA熱火首節轟46分 痛擊火箭

（中央社邁阿密3日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天在主場比賽的首節，轟下46分，最終以129比100擊退休士頓火箭。

熱火這場比賽的上半場最多領先到41分，今天拿下勝利後，目前戰績5勝1敗，是他們2012-2013年球季拿下NBA總冠軍那季以來，最好的開季成績。

熱火在休季期間最大的收穫巴特勒（Jimmy Butler），是這場比賽帳面數據最好的球員之一，他今天獲得18分、9助攻、7籃板和4抄截。

一路領先不曾落後的熱火，今天有6人得分達兩位數，其中以拿下23分的羅賓遜（Duncan Robinson）得分最高，獲得21分的雷納德（Meyers Leonard）次之。

羅賓遜今天砍進生涯新高的7記三分球，他今天在三分線外11投7中，共12次出手命中8球。

這也是雷納德本季至今表現最好的一場比賽，他是今年7月從波特蘭拓荒者交易過來的，今天他包括三分球2投1中在內，11次出手命中9球。

今天比賽首節，熱火投籃命中率高達69.6%，並把火箭命中率壓低到23.8%，在12分鐘內建立起不可思議的32分領先。

球團發布官方聲明，前鋒強生（James Johnson）因為沒有通過體能檢測，缺席球隊前面的幾場比賽，今天是他本季首度出賽，他上場22分鐘就拿下17分。

火箭陣中，過去兩季NBA得分王哈登（James Harden），今天只打26分鐘就轟下全場最高的29分，他包括三分線外9投3中在內，14次出手命中6球。

8次入選明星賽、2017年獲年度最有價值球員（MVP）的火箭後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天打26分鐘，三分球6次出手只命中1球，整場比賽11投3中只拿10分。他唯一命中的那記三分球，是在第3節時間終了前，在半場投進的壓哨球。

熱火今天打出強勢開局，首節在快攻得分上以14比0領先火箭，禁區得分上18比4的成績也優於火箭，在首節以46比14大幅領先。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1081104