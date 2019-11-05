接見世界大賽冠軍國民 川普：美國愛棒球和彈劾

華盛頓國民隊球星齊默曼（右）於華盛頓當地時間4日代表球隊致贈象徵第45位美國總統的國民隊45號球衣給美國總統川普（左）。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月5日

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮接見美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍華盛頓國民，期間自我解嘲的說，全國上下只想談論棒球和彈劾兩個話題。

在陸戰隊樂隊演奏儼然已成為國民隊歌的洗腦兒歌「寶寶鯊」（Baby Shark）之後，川普在白宮南草坪（South Lawn）告訴國民球員及數百名球迷說：「全美都愛上了國民隊帶來的棒球。」

他說，「全美上下就只想談這件事」，然後又補上一句，「這件事和彈劾」。

川普接著說：「我喜歡國民棒球多了。」

體育冠軍隊伍造訪白宮的慶祝儀式，在川普上任後變得具有爭議色彩。過去有幾支球隊拒絕或未受邀造訪白宮，包括美國職籃NBA金州勇士、職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍費城老鷹，以及在世界盃女子足球賽奪冠的美國隊。

國民球員大多都參與白宮今天的活動，世界大賽25人名單僅7人缺席，包括明星三壘手倫登（Anthony Rendon）、終結者杜立特（Sean Doolittle）等。

倫登沒有立即對他的缺席做出解釋，但杜立特先前就表示他會抵制這項慶祝儀式。

杜立特告訴「華盛頓郵報」（Washington Post）說：「有很多事和政策是我不認同的，但到頭來，是與分裂性言論、賦權陰謀論，以及擴大這個國家內的鴻溝有關。」

國民10月30日以6比2擊敗休士頓太空人，靠著客場4戰全勝拿下隊史首座世界大賽冠軍。

國民今年球季初戰績是慘不忍睹的19勝31敗，拿下世界大賽的機率一度不到0.1%。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081105

美國總統川普（中）華盛頓當地時間4日在白宮接見今年美國職棒大聯盟世界冠軍的華盛頓國民隊。圖為他與球星話家常。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月5日