味全龍台澳大戰 嘉義市府增班公車調配停車場

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）中華職棒味全龍隊9日、10日將在嘉義市立棒球場舉辦復出首場國際交流賽，嘉義市政府協調公車增班、調配停車場因應。另外，市府也將繼續爭取市立棒球場成為味全龍主場之一。

嘉義市政府教育處長林立生今天表示，味全龍隊於9日、10日在嘉義市立棒球場舉辦「巨龍抵嘉、台澳大戰」國際交流賽，這是味全龍隊復出的第一場正式自辦售票比賽，除了將挑戰澳洲職棒阿德雷德巨人隊，森林王子張泰山也會重披戰袍，先發登場。

交通處指出，針對棒球場周邊停車規劃，除了棒球場停車場、舊燈會停車場、市府北棟暨南棟停車場、路邊停車格外，也向鄰近嘉義高商與華南高商借學校停車場，約可提供2000格汽車停車格。

另外，市府也特別協調嘉義客運於2天活動期間，每天機動增開6班「嘉義公園－轉運中心」公車班次，上車地點皆位於BRT嘉義公園站，加班車將於公車亭等候，屆時只要坐滿乘客就發車。

新竹市立棒球場委外經營案由中職味全龍隊取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充昨天率團拜會新竹市長林智堅；味全龍也定調採多主場經營。嘉義市政府則繼續爭取市立棒球場可以作為味全龍的主場之一。

林立生強調，嘉義市立棒球場為百年球場，明年初將進行場地整建，包括興建大螢幕、增建座位等設施，打造完備職業棒球比賽場地，未來不僅希望成為味全龍隊的主場之一，更期盼能吸引中華職棒安排更多場次到嘉義市比賽，帶動另一波棒球熱潮。（編輯：洪學廣）1081105