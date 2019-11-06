12強台委大戰 球迷戶外直播觀賽集氣加油

世界12強棒球錦標賽B組預賽展開，6日晚間在中國信託金融園區舉辦轉播，邀請民眾一同為中華隊加油，現場並有啦啦隊員帶領球迷呼口號、比手勢，炒熱氣氛。中央社記者陳怡璇攝 108年11月6日

（中央社台北6日綜合報導）世界12強棒球賽B組預賽，中華隊今天晚間在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，台北、新竹和台南等地都有戶外直播賽事，聚集不少球迷為中華隊加油。

12強B組預賽昨天第一天賽程，中華隊以6比1擊退波多黎各，今天晚間6時30分對戰委內瑞拉，中華隊派出旅日投手張奕力拚2連勝，場內加油呼喊聲此起彼落，各地戶外直播也聚集不少熱情球迷，一同為中華隊打氣。

位於台北市南港區的中國信託園區在戶外架設大螢幕，園區廣場擠滿人潮，塑膠椅不夠便席地而坐，還有許多人在空橋上觀看轉播，現場並安排啦啦隊員帶動呼口號、比手勢、敲加油棒等，氣氛熱烈。

另外，許多球迷下午5時30分許陸續到遠東Sogo百貨新竹店廣場等待觀看賽事，現場並提供爆米花、加油棒，球賽一開打球迷們情緒高昂，主辦單位也安排體育主播徐展元與中職球星張正偉擔任轉播主持人，他們表示，球迷們一同齊聚看轉播，展現出台灣的凝聚力，期盼中華隊再拿下勝利。

台南市政府則和棒協、緯來電視台合作，從昨天起連續3天在戶外轉播賽事，但觀戰場地從昨晚台南市立棒球場內移到今晚的場外，主因是昨晚場內播放螢幕在外野距離偏遠，一壘觀眾席遠眺螢幕，連球都看不到，有人昨晚就在網路上傳現場相片諷刺說，「到底是在賞月，還是看球賽」。

市府得知後，決定今晚在場外架設250吋液晶螢幕，還設立醫護站，且準備數百張椅子，讓球迷近距離觀戰，市長黃偉哲也在臉書（Facebook）公布消息說「球迷的聲音，我們聽到了」。

市府更換觀戰直播場地後受到球迷好評，今晚觀戰人數也比昨晚多，不少人帶著便當和飲料在夜色下高呼「中華隊，加油」，還有小朋友穿著整套棒球服到場觀戰，神情看來非常高興，凝聚力也更強。（編輯：葉俐緯）1081106