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朱育賢王威晨建功 中華隊2比0領先

最新更新：2019/11/06 21:36
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊6日第2戰在台中洲際球場對上委內瑞拉，中華隊朱育賢7局上敲出二壘安打帶1分打點，助隊拿下關鍵1分。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊6日第2戰在台中洲際球場對上委內瑞拉，中華隊朱育賢7局上敲出二壘安打帶1分打點，助隊拿下關鍵1分。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界12強B組預賽中華隊今天在洲際棒球場交手委內瑞拉，7局上中華隊2出局後，朱育賢代打建功敲出1打點安打，王威晨再補上1打點安打，中華隊2比0領先。（編輯：吳協昌）1081106

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，雙方0比0僵持至7局上半，中華隊朱育賢敲出二壘安，讓壘上跑者林哲瑄（圖）回到本壘，拿下全隊第一分，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，雙方0比0僵持至7局上半，中華隊朱育賢敲出二壘安，讓壘上跑者林哲瑄（圖）回到本壘，拿下全隊第一分，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽第2天，中華隊6日在台中洲際球場迎戰委內瑞拉，野手王威晨7局上敲出左外野二壘安打帶1分打點，助跑者回本壘得分，中華隊暫以2比0領先。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽第2天，中華隊6日在台中洲際球場迎戰委內瑞拉，野手王威晨7局上敲出左外野二壘安打帶1分打點，助跑者回本壘得分，中華隊暫以2比0領先。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽持續進行，中華隊6日晚間在洲際球場迎戰委內瑞拉，野手朱育賢（右）7局上代打上陣，敲出關鍵左外野方向二壘安打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
2019世界12強棒球賽B組預賽持續進行，中華隊6日晚間在洲際球場迎戰委內瑞拉，野手朱育賢（右）7局上代打上陣，敲出關鍵左外野方向二壘安打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

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