世界盃桌球團體賽抗韓失利 中華男團銅牌作收

（中央社記者黃巧雯台北9日電）由台灣桌球一哥林昀儒所領軍中華男子桌球代表隊，今天在2019世界盃桌球團體賽4強賽，以0比3不敵上屆季軍南韓，以銅牌作收。

2019世界盃桌球團體賽在日本東京舉行，陳建安這次在8強賽包辦2勝，助中華隊繼2013、2015年之後，第3度闖進4強，中華隊過去曾在2013年摘銀，2015年則鍍銅。

第1點雙打廖振珽與陳建安再度聯手，今天面對南韓隊開賽氣勢超旺，以11比4、13比11連搶2局聽牌，但隨後戰況急轉直下，廖振珽與陳建安激戰5局遭逆轉，最終局數以2比3惜敗。

林昀儒隨後出戰曾拿下2013年世界青少年桌球錦標賽男單冠軍的南韓選手張宇鎮（Jang Woojin），僅拿下1局，以1比3丟掉第2點。

第3點的廖振珽面臨背水一戰，面對世界排名第21的鄭榮植（Jeoung Youngsik），前2局以2比11、7比11失守後，廖振珽第3局緊追不放，一度取得6比5領先，但對手反擊，反倒以10比8超前，廖振珽試圖化解一個賽末點，但仍無力回天，最終以9比11吞敗。（編輯：張芷瑄）1081109