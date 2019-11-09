里拉德60分做白工 籃網客場力克拓荒者

（中央社波特蘭8日綜合外電報導）NBA波特蘭拓荒者今晚在主場迎戰布魯克林籃網，拓荒者里拉德雖成為本季聯盟單場獨拿60分第一人，卻擋不住籃網哈里斯最後關頭帶動的反攻，最後拓荒者以115比119吞敗。

里拉德（Damian Lillard）在比賽終了前投進34英尺長射，單場得分超越他在2017年4月對決猶他爵士締造得59分的個人生涯最高分。

上季個人單場得分破60的比賽只有3場，分別是休士頓火箭哈登（James Harden）兩度砍下61分，以及當時效力夏洛特黃蜂的華克（Kemba Walker）也曾豪取60分。

里拉德全場33投19中，三分球16投7中，15次罰球完全沒失手。

不過拓荒者靠里拉德一夫當關不足以抗衡籃網丁威迪（Spencer Dinwiddie）與厄文（Kyrie Irving）兩人聯手共投進10個三分球，替補上陣的丁威迪個人獨得全隊最高34分，而厄文也進帳33分。

籃網在比賽前40分鐘大多處於領先，第二節一度超前10分，不過進入決勝第4節剩下7分31秒，里拉德兩分球得手拓荒者反以99比98超前。

終場前5分45秒，籃網98比103落後5分。此時丁威迪挺身而出，加上哈里斯（Joe Harris）連兩記三分球穩定軍心，以106比103要回領先奠定勝基，最後以119比115揚威客場。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1081109