12強中華受制於墨投手 洪一中盼改善得點圈攻擊

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強複賽中華隊首戰以0比2不敵墨西哥，主要關鍵為打線熄火，僅出現3支安打，總教練洪一中表示，可以說是貧打，也可以說對方投手表現好，會再提醒得點圈攻擊的心態。

此戰中華隊先發打序中，排了多達6名左打，主要是為了對戰墨西哥右投雷耶斯（Arturo Reyes）。7局上有攻勢時，對方頻頻換投，中華隊也推出胡金龍、林立及朱育賢代打，不過效果不彰。

中華隊全場被墨西哥6名投手壓制，僅出現3支安打，分別為郭嚴文、王柏融及胡金龍，雖然有3度得點圈機會，但沒有辦法攻下分數。

賽後總教練洪一中說：「每一天要面對的投手都不一樣，我們會做一些棒次上的討論，不過變化也不會太大，但其實今天攻擊不順暢，才3個人安打，排來排去也差不了太多。」

洪一中指出，會再提醒選手得點圈攻擊時的心態，不過短期賽事要改變也不容易，就看能不能得到效果。

對於中華隊從預賽第3戰開始，就有攻擊上的問題，洪一中說：「日本跟墨西哥都是分組第一，表示投手實力是滿平均的，要攻擊不是那麼容易，要說我們貧打可以，要說對方投手很強也可以，這我都接受。」（編輯：唐聲揚）1081111