更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

早安世界》失去軍警支持 玻利維亞總統莫拉萊斯宣布下台
早報

早安世界》失去軍警支持 玻利維亞總統莫拉萊斯宣布下台

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧
國際

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

12強中華受制於墨投手 洪一中盼改善得點圈攻擊

最新更新：2019/11/11 16:38

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強複賽中華隊首戰以0比2不敵墨西哥，主要關鍵為打線熄火，僅出現3支安打，總教練洪一中表示，可以說是貧打，也可以說對方投手表現好，會再提醒得點圈攻擊的心態。

此戰中華隊先發打序中，排了多達6名左打，主要是為了對戰墨西哥右投雷耶斯（Arturo Reyes）。7局上有攻勢時，對方頻頻換投，中華隊也推出胡金龍、林立及朱育賢代打，不過效果不彰。

中華隊全場被墨西哥6名投手壓制，僅出現3支安打，分別為郭嚴文、王柏融及胡金龍，雖然有3度得點圈機會，但沒有辦法攻下分數。

賽後總教練洪一中說：「每一天要面對的投手都不一樣，我們會做一些棒次上的討論，不過變化也不會太大，但其實今天攻擊不順暢，才3個人安打，排來排去也差不了太多。」

洪一中指出，會再提醒選手得點圈攻擊時的心態，不過短期賽事要改變也不容易，就看能不能得到效果。

對於中華隊從預賽第3戰開始，就有攻擊上的問題，洪一中說：「日本跟墨西哥都是分組第一，表示投手實力是滿平均的，要攻擊不是那麼容易，要說我們貧打可以，要說對方投手很強也可以，這我都接受。」（編輯：唐聲揚）1081111

延伸閱讀
12強中華隊戰墨西哥先發名單出爐 郭嚴文首度上陣墨西哥6下再添1分 中華隊12強2分落後12強賽江少慶退場 中華0比2落後墨西哥

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報