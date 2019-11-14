新加坡青少年國際羽賽 台灣好手跨級磨經驗

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）2019新加坡青少年國際羽球系列賽即將開打，中華民國羽球協會派出潛力優秀團隊的青少年選手跨級參賽，盼以賽代訓，磨練國際賽經驗。

2019新加坡青少年國際羽球系列賽從18日到24日在新加坡開賽，集聚各國青少年新秀與好手參賽。

身兼台中市立西苑高中羽球教練的中華民國羽球協會教練王志豪今天告訴中央社記者，中華羽協除派出潛力優秀團隊參賽，也有包括中租企業、土地銀行、合作金庫、大同高中、成淵高中、西湖國中、西螺國中、永康國中等企業及學校選手共80餘人參賽。

台北市立大同高中羽球教練林峻永也分析，這次中華羽協雖派出男單許喆宇與高弘恩、男雙陳子傑與葉植鈞、女單林子妘與謝芷楹、女雙許尹鏸與羅苡銣等17歲國手參賽，但均要直接跨級挑戰19歲組的高強度賽事。

林峻永指出，去年曾在新加坡賽事中拿下17歲組男單冠軍的許喆宇，今年也嘗試挑戰能否在19歲組賽事拿下冠軍。

他表示，台灣青少年羽球選手近年面臨青黃不接情形，雖有諸如曾參賽2019亞洲青少年羽球錦標賽的男單選手蘇力揚等個別選手突出表現，整體戰力仍略有下滑，須再急起直追。

林峻永認為，中華羽協因此提前派出年紀較輕的潛力優秀團隊選手，以賽代訓積極培養國際賽事經驗。

他強調，亞洲各國青少年羽球選手仍以日本、中國與印尼較強，台灣目前約具有前8名實力。（編輯：韋樞）1081114