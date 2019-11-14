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奧地利桌球公開賽 陳建安莊智淵男雙過頭關

最新更新：2019/11/14 22:33

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣桌球好手莊智淵與陳建安今天在2019奧地利桌球公開賽男雙會內賽首輪，以3比0橫掃英格蘭組合金克霍爾（Paul Drinkhall）與華克（Samuel Walker），順利搶進8強。

2019奧地利桌球公開賽是世界巡迴賽頂級白金系列的最後一站，其中台灣男雙包括莊智淵與陳建安，以及林昀儒與「山豬」廖振珽，都直接取得會內賽資格。

莊智淵與陳建安曾在2013年聯手拿下世界桌球錦標賽男雙冠軍，兩人這次在奧地利男雙首輪，全場僅用不到21分鐘，就以11比9、11比7、11比9，撂倒對手拿下晉級門票。

台灣桌球一哥林昀儒與女單一姐鄭怡靜的「黃金混雙」，今天則大爆冷門，兩人以6比11、6比11、7比11直落三，不敵從資格賽晉級的白俄羅斯組合坎尼（Aliaksandr Khanin）與崔葛洛絲（Daria Trigolos），首輪提前止步。

林昀儒與鄭怡靜的「黃金混雙」世界排名高居第3，本季共摘3座冠軍，包括年初的阿曼公開賽，以及香港公開賽與白金系列的中國公開賽，另有4站打進4強，沒想到首戰就意外輸給排名第103的白俄羅斯組合。

混雙爆冷出局，林昀儒休息片刻再轉戰男雙也出狀況，他和搭檔廖振珽的「林廖配」，首役遭遇日本組合森薗政崇與吉村真晴，前兩局雙方先以1比1打平，接下來「林廖配」一口氣以9比11、6比11連丟兩局，最終以1比3飲恨出局。（編輯：張雅淨）1081114

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