林志傑決勝節關鍵罰球 富邦勇士ABL開幕戰告捷

台北富邦勇士隊在東南亞職業籃球聯賽（ABL）開打前特別網羅球星「野獸」林志傑（左2），16日在ABL主場開幕戰中，林志傑（中）遭對手嚴密防守，不過球隊終場仍以95比91收下首勝。中央社記者徐肇昌攝 108年11月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台北富邦勇士轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），今天主場開幕戰出戰澳門黑熊，勇士隊在決勝局倒數20秒，靠著「野獸」林志傑關鍵4罰中3，以95比91勝出，驚險搶下首勝。

台北富邦勇士今天在主場台北市和平籃球館開幕戰，吸引約7000名觀眾進場，賽前更邀請到台灣唯一一位曾拿下1959年世錦賽的得分王、前籃球國手陳祖烈進行跳球儀式。

勇士隊對戰澳門黑熊，開賽靠著蔡文誠、洋將梅奧（O.J. Mayo）三分球連發，為比賽揭開序幕，隨後蔡文誠兩罰皆進，加上林志傑上籃得分，一口氣取得10比0領先，但澳門黑熊不甘示弱，回敬一波7比0攻勢，兩隊上半場互不相讓，中場休息時戰成48比48平手。

勇士隊第3節靠著洋將賈西亞（Charles Garcia）一記灌籃得分，開啟球隊攻勢，「野獸」林志傑隨後連得7分，也為球賽掀起一波高潮。

澳門黑熊帶著4分領先進入決勝節，勇士隊靠著3名洋將輪番開火，不但要回領先，在倒數4分鐘，再將比分拉開至雙位數差距，但澳門黑熊比賽尾聲展開反撲，在倒數56秒時，追成91比92。

勇士隊隨後驚險攔下澳門黑熊三分球攻勢，並由布拉再賞對手一記火鍋，倒數20秒林志傑持球後欲發動攻勢，澳門黑熊球員卻出現違反運動道德犯規，讓林志傑獲得罰球機會、且兩罰皆進，並再靠著對手犯規機會，兩罰中一，勇士隊終場以95比91險勝。

賈西亞進帳全隊最高的23分，而林志傑拿下次高21分，外加5籃板、6助攻。

台北富邦勇士隊總教練許晉哲表示，前三節盡量比照先前在超級籃球聯賽（SBL）模式，僅使用2名洋將，希望讓本土球員多一點機會，但前三節打完落後，因此決勝節改變戰術，讓3洋將在場上，並改變防守策略。

台北富邦勇士新球季進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL），16日主場開幕戰迎戰澳門黑熊，富邦勇士「野獸」林志傑（後）的表現受到矚目。中央社記者徐肇昌攝 108年11月16日

林志傑相隔10年，重返台灣籃壇，在ABL處女秀，球迷歡呼聲此起彼落，他透露，自中華隊退役後，就沒打過類似比賽，坦言心情很興奮，賽前就相當期待，希望自己能在場上發揮，而首戰贏球，他認為算是不錯的回饋球迷方式。

至於與SBL不同處，許晉哲認為，在於球迷肯買票進場看球，除了林志傑是關鍵外，還有球賽的精彩度，他提到，還有點像國際賽「國與國」的對抗，感謝球迷進場幫勇士隊加油，但他也不諱言會有點壓力。

許晉哲希望，藉由林志傑回台打球，讓台灣球員和觀眾看到「這才叫作職業球員」，特別是林志傑進球後，帶動全場的氣氛與球迷互動方式。（編輯：葉俐緯）1081116