林翊翔關鍵三壘打 黑豹旗平鎮勝陽明晉16強

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽登場，平鎮高中與陽明高中18日在天母球場碰頭，平鎮林翊翔8局敲出關鍵三壘打，率隊以7比3奪勝晉級。中央社記者謝靜雯攝 108年11月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）黑豹旗高中棒球賽32強，曾3度拿下黑豹旗冠軍的平鎮高中今天與陽明高中碰頭，兩隊7局打完僵持不下，平鎮林翊翔突破低潮，8局關鍵三壘打，率隊以7比3拿下勝利。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽今天開打，平鎮高中與陽明高中今天在天母棒球場交手，平鎮高中守備有狀況，單場2次失誤，安打數雖然不算少，但是缺關鍵一擊，兩隊7局打完3比3僵持不下。

平鎮8局下半靠著觸身球保送、安打、暴投，林翊翔關鍵三壘打，一棒送回2分、打破僵局，再靠著失誤、安打，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利、晉級16強。16強賽將與台東體中交手。

平鎮總教練吳柏宏表示，以技術層面來說，絕對有信心可以拿下比賽勝利，沒有預想過今天會打得這麼辛苦，對方先發投手林哲佑表現有一定水準，單敗淘汰賽制，大家都有壓力，難免綁手綁腳，如果分數無法拉開、球員專注度不夠，場上狀況就會比較多。

林翊翔有腳程優勢，今天先發打第9棒，前3打席選到1次保送，吞下2次三振，守備上有瑕疵，8局關鍵打擊機會，教練團選擇相信他，吳柏宏鼓勵他：「盡力打、放鬆一點」，他也沒有辜負教練團的期待，一棒建功。

林翊翔在5月玉山盃全國青棒賽拿下明星球員最佳外野手獎，但他笑說：「當作過去式，重新調整面對每場比賽」，他也透露前陣子遇到比較長時間的低潮，8局關鍵時刻上場打擊也擔心沒能有表現，教練團和隊友不斷鼓勵，可以打出關鍵安打，「很開心，差點哭出來」。（編輯：李錫璋）1081118