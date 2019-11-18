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宋晟睿黑豹旗飆速148公里 盼投打兼顧拚旅外

最新更新：2019/11/18 21:21
2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽開打，平鎮高中投手宋晟睿18日先發對戰陽明高中，總計用93球投7局，被敲5支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，飆速148公里，表現不差。中央社記者謝靜雯攝　108年11月18日
2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽開打，平鎮高中投手宋晟睿18日先發對戰陽明高中，總計用93球投7局，被敲5支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，飆速148公里，表現不差。中央社記者謝靜雯攝　108年11月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）平鎮高中投手宋晟睿，今天在黑豹旗棒球賽32強與陽明高中比賽，7局優質先發，飆速148公里；宋晟睿升上高三後投手身分出賽機會增加，近期球速進步，他盼投打兼顧、目標旅外。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽今天開打，平鎮高中與陽明高中在天母棒球場交手，平鎮高中由投手宋晟睿扛先發，宋晟睿今天總計用93球投7局，被敲出5支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗，表現並不差，比賽後半段也有上場打擊。

平鎮高中總教練吳柏宏表示，宋晟睿高一、高二時，陣中投手戰力充足、穩定，所以多讓宋晟睿以野手身分出賽，今年升上高三會讓宋晟睿多點投手出賽的機會，吳柏宏也提到，宋晟睿這段期間球速進步多，在與大學隊交流賽中，曾測到150公里，149公里的球也被測到很多顆。

宋晟睿表示，近期有微調投球動作，多了抬腳，投起球來感覺可以用到比較多下盤的力量，也有參考將旅美紅襪隊發展的「投打二刀」好手劉致榮投球動作，希望多做嘗試。

宋晟睿表示，教練團賦予任務，高三增加投手身分出賽場次，也希望投球穩定性、速度都可以更好，至於打擊也不想放掉，希望打擊穩定性更佳，能夠投打兼顧，高中最後一年，希望能有好的表現，有機會目標挑戰旅外，如果沒能出國，再做其他評估。（編輯：黃世雅）1081118

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