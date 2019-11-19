2020東奧主場館造價440億 11月底如期完工

（中央社東京19日綜合外電報導）2020年東京奧運與帕運主場館「新國立競技場」所有工程已結束，待檢查完成後將如期於本月30日完工，整體造價約1569億日圓（約新台幣440億元），未超出原先預算規模。

日本放送協會（NHK）報導，負責場館興建事宜的日本體育振興中心（Japan Sport Council, JSC），今天在例行說明會作上述表示。

根據JSC說明，新國立競技場內的田徑場、觀眾席等工程全數完工，JSC接下來將進行設備檢查，預計如期於本月30日完成。

雖然競技場等工程費、人事費等都較原先計畫增加，最後花費約1529億日圓，再加上設計及監督管理等費用，整體花費約1569億日圓，但仍在政府設定的1590億日圓上限內。

另外，競技場在奧運及帕運落幕後將民營化，相關計畫本來預計今年中公布，但由於東奧維安理由，暫時無法提供競技場詳細平面圖給民間業者，所以整個期程將順延到東奧結束。

新國立競技場設計案本來由知名英國已故建築師哈迪德（Zaha Hadid）團隊於2012年拿下，但興建預算超過日本政府原先設定2倍，達到逾3000億日圓。

日本首相安倍晉三2015年7月拍板，決定讓興建計畫從頭來過，於是放棄原案重新招標，並在2015年由日本設計師隈研吾團隊獲選，總工程費用當時預估約1490億日圓。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站日前報導，若從2000年雪梨奧運後來比較，東奧主場館造價確實高出不少。2016年里約奧運花費約548億日圓、2012年倫敦奧運約843億日圓、2008年北京奧運約511億日圓、2004年雅典奧運約367億日圓、雪梨奧運約683億日圓。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1081119