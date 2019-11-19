HBL光復上季4強傳奇 本季預賽將碰雙山復仇

（中央社記者龍柏安台北19日電）新竹光復高中成軍短短4年，上季就勇闖HBL高中籃球聯賽4強，新賽季光復預賽和松山高中、泰山高中與新屋高中同組，教頭陳定杰苦笑說：「沒想到雙山這麼快就要復仇了。」

108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽，21日將在台北體育館熱血開打，上季扮演賽會最大黑馬的光復，12強賽先以1分之差扳倒泰山，接著又在8強攔路硬撼松山，將對手拒於4強門外，今年在主戰中鋒喬楚瑜畢業的前提下，新賽季球隊能走多遠，是外界關注焦點。

陳定杰苦笑表示，HBL最著名的4座山（松山、泰山、南山與東山高中），沒想到他們預賽就要先碰兩座山。不過他強調：「歷經去年4強洗禮，球員心態成熟不少，過去看到雙山，球賽還沒打雙腳都先軟了，現在他們不會害怕對手，也不會低估自己。」

除此之外，上季奪冠的勁旅能仁家商，今年預賽則與南湖、東泰與成功高中同屬B組，被各隊教頭譽為是「死亡之組」。能仁教練林正明坦承：「我們這一組的確最難打。」

林正明強調，就算對手都不好惹，但球員的心態最重要，「我告訴球員，冠軍都是過去的事，不要迷失在過去，現在又是新的開始」。他表示，球隊會做好準備，一切就等球場上見。（編輯：張雅淨）1081119