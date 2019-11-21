中職洋將註冊可至4人 擴編選秀最快28日完成

中華職棒21日召開領隊會議，明年因為有奧運最終資格賽6搶1，賽程如何規劃還沒有定案，會中確定放寬洋將註冊人數至4人，至於味全龍隊擴編選秀，中職副秘書長王惠民（前）表示，最快28日會有結果。中央社記者謝靜雯攝 108年11月21日

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中華職棒今天召開領隊會議，明年因為有奧運最終資格賽6搶1，賽程如何規劃還沒有定案，會中確定放寬洋將註冊人數至4人，至於味全龍隊擴編選秀，最快將於28日完成、對外公告。

中華職棒今天召開領隊會議，中華隊沒能在世界12強棒球賽中拿下2020年東京奧運門票，需打明年4月1日至5日在台灣舉行的奧運最終6搶1資格賽，中職往年賽季都在3月中陸續開打，受到6搶1賽程影響，對於明年賽程安排，中職副秘書長王惠民表示，有備案但是不方便公布，今天領隊會議中還沒有定案。

中華職棒新軍味全龍隊，年底將可透擴編選秀補強戰力，可自其他4隊30人保護名單以及近兩年選秀會選入球員之外的球員，選1至2名球員，並支付權利金。

王惠民表示，中職各隊提出的30人名單不會對外公布，但會將名單交給味全龍隊，味全龍確定所需戰力人選後，將由聯盟統一對外公布，最快28日會有結果。

此外，今天領隊會議上也討論洋將使用，由原本各隊可註冊、登錄3名外籍球員，2名外籍球員可同時上場，放寬為各隊可註冊4名外籍球員、同時登錄3名外籍球員，2名外籍球員可同時上場，外籍球員一、二軍升降間隔原訂時間為10天，明年球季改為15天。（編輯：吳協昌）1081121