HBL游艾喆飆大三元領軍 能仁輕取成功

（中央社記者龍柏安台北21日電）去年打完3場預賽，能仁家商後衛游艾喆就因左腳指疲勞性骨折宣告報銷，沒想到他在HBL復出的第一場比賽，就繳出22分、13助攻與11籃板「大三元」的成績單。

108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽今天在台北體育館熱血開打，衛冕軍能仁家商靠著游艾喆的「大三元」表現，加上高三前鋒王凱裕也有23分、9阻攻、7籃板與5助攻的全能數據，順利以83比57擊敗成功高中，拔得分組賽頭籌。

比賽結束後，游艾喆還不知道自己寫下大三元，聽到好消息後，他笑說：「能寫下大三元固然高興，但還好有贏球。」

游艾喆去年預賽只打了3場，就因傷退出HBL舞台，得知自己球季報銷剎那，他坦言：「很難過，也很失望。」看著學長們季末風光拿下冠軍，他心裡依舊不好受，「如果我有參與會好一點，否則就像有我、沒我都一樣」。

今年高三的游艾喆，在場上除要得分、傳球、防守、抓籃板，甚至還要幫忙帶領學弟，接下來再寫大三元的機會濃厚，但他強調，不會刻意去追求數據，「贏球還是第一，如果可以，我希望用大三元來換預賽全勝晉級」。

能仁教練林正明聽到愛徒復出首役就飆出大三元，他除了感到開心，也認為這是送給游艾喆復出後最棒的禮物。

林正明坦言，主司控球的游艾喆身高180公分，在聯盟中很少有跟他條件相仿的控衛，因此訓練時就刻意提醒，「他的高度夠，攻擊力也不錯，我希望他增加進攻比重，不要迷失只想傳好球」。（編輯：張雅淨）1081121