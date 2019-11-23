巴特勒砍27分 熱火扳倒公牛奪5連勝

（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天客場迎戰芝加哥公牛，熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）繳出全場最高27分，幫助球隊以116比108扳倒公牛，並奪下近期5連勝。

熱火開賽打出一波15比0猛烈攻勢，直到公牛前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）在第一節剩下6分56秒射籃得分終於幫球隊破蛋。

但熱火攻勢不斷，德拉吉奇（Goran Dragic）於第一節倒數2分37秒投進三分球，將比數拉開至31比11。

熱火幾乎全場維持10分以上領先優勢，第2節還曾把差距拉到26分，上半場打完就以67比43大幅領先。雖然公牛第4節一度將比分追至10分差距之內，但最終仍以108比116敗給熱火。

熱火前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天貢獻16分、14籃板，隊友能恩（Kendrick Nunn）添得21分、德拉吉奇奪下16分。目前熱火本季例行賽戰績11勝3敗，東區聯盟排名第2。

公牛後衛拉文（Zach LaVine）拿下15分，隊友懷特（Coby White）和楊恩（Thaddeus Young）分別獲得12分，但球隊仍不幸吞下近5場比賽的第4敗。目前公牛例行賽戰績5勝11敗，東區聯盟排名第12。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1081123