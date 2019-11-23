美女姊姊來加油 游艾喆HBL連2場得分2字頭

能仁家商游艾喆（左）23日在HBL高中籃球聯賽預賽出賽，拿下27分，連2場得分破20，助隊奪勝晉級，前來加油的二姊游艾婗（右）也替弟弟開心。中央社記者黃巧雯攝 108年11月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）上一場大三元，能仁家商游艾喆今天HBL預賽出戰東泰高中攻擊火力不減，拿下27分，連2場得分破20分大關，助能仁以96比77大勝，前來加油的二姊游艾婗也替弟弟開心。

游艾喆來自宜蘭南澳泰雅族，有2個姊姊，1個哥哥、1個弟弟，今天大哥、大姊、二姊都來看球，二姊游艾婗今年19歲，外型亮眼，還有走秀經驗，且未來不排斥朝模特兒發展，國小曾與弟弟游艾喆一起練球的她透露，現在仍會跟弟弟打球，並笑著說：「他會讓我。」

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組預賽今天在台北體育館展開第3天賽程，能仁家商昨天休兵一日，今天再戰東泰高中以19分之差輕鬆勝出，繼同在B組的南湖高中晉級後，能仁的12強複賽門票也到手，而東泰高中、成功高中明天將爭搶B組最後一張門票。

談到第3節被對手拉近比分，能仁家商教練林正明表示，今年高一、高二球員超過半數，比賽經驗不如游艾喆、王凱裕成熟，高一僅史魯齊心臟稍微大顆。

提前晉級12強複賽後，林正明點名，程慶華、李家俊雖身材不錯，但場上自信心還要加強。

能仁家商游艾喆預賽首戰繳出22分、11籃板、13助攻，今天手感依舊火熱，再度砍下27分，林正明稱讚，游艾喆這次無論在進攻、場上協防、抄截，在球隊中都扮演重要角色，不然也不會首戰就拿下大三元。

由於游艾喆先前不愛進攻，只喜歡傳球，林正明從今年暑假起不斷鼓勵游艾喆勇於進攻，而游艾喆也未辜負教練期待，在HBL預賽階段扛起球隊攻擊角色。

游艾喆表示，自己不是不愛進攻，而是喜歡找到最好進攻選擇，加上之前學長能力很好，因此選擇讓學長打。

對於今天全場16投中13，命中率高達81%，游艾喆透露，先前就期望能有高命中率，也有助提升自信心，他也告訴自己，沒進也沒關係，就再從防守做起。（編輯：張芷瑄）1081123