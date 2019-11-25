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豐田許定捷經驗不輸人 徐生明盃複賽解禁好表現

最新更新：2019/11/25 17:51
徐生明少棒賽台東縣豐田隊長許定捷（前），因為沒帶功課預賽被教練團禁賽，25日複賽解禁，連兩場比賽都有好表現。中央社記者謝靜雯攝　108年11月25日
徐生明少棒賽台東縣豐田隊長許定捷（前），因為沒帶功課預賽被教練團禁賽，25日複賽解禁，連兩場比賽都有好表現。中央社記者謝靜雯攝　108年11月25日

（中央社記者謝靜雯高雄25日電）徐生明少棒賽台東縣豐田隊長許定捷，因為沒帶功課預賽被教練團禁賽，今天複賽解禁，連2戰都有好表現，2場比賽都敲出關鍵安率隊晉4強，雖然是全隊年紀最小，但臨場經驗不輸人。

台東縣豐田少棒此次參加徐生明國際少棒錦標賽，以六年級球員為主，許定捷是陣中年紀最小，但是比賽經驗豐富，去年就已經跟著球隊打國內選拔賽，教練團看中他的經驗，選他當隊長，希望他場上帶領隊友。

豐田此次外出比賽時間較長，也規定球員要帶功課出門，許定捷忘了帶功課，預賽被教練團禁賽，總教練謝竣翔表示，無論能力好壞，只要不守規矩、教育優先，所以預賽不讓他下場，「他在場邊看隊友打、手很癢」。

許定捷今天複賽解禁，首場與高雄鼓山國小交手，5局上半打完，豐田3比4落後，5局下半，豐田靠著失誤、暴投、許定捷關鍵安打送回追平分，再靠失誤跑回超前分，豐田終場以6比4拿勝。

豐田今天第2戰與台北東園交手，比賽前半段一路落後，5局也是靠著許定捷關鍵二壘打翻轉戰局，帶起球隊單局8分攻勢，順利以9比2、5局拿勝，許定捷此場比賽也當先發投手，投4.1局失2分、表現亮眼。

許定捷表示，預賽沒辦法出賽很渴望表現，今天上場把握機會，希望幫助球隊建功，因為五年級就開始有外出比賽的經驗，戰況緊張時比較不容易慌亂，自評心理素質進步多，明天4強賽將與桃園市龜山國小交手，許定捷也很有信心。（編輯：張芷瑄）1081125

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