世青桌賽 中華女團不敵日本摘銅

（中央社記者龍柏安台北26日電）中華女子桌球代表隊今天在2019世界青年桌球錦標賽女子團體賽4強戰，以0比3不敵日本獲得銅牌，不過仍是隊史自2011年後，首次在桌球世青女團摘下獎牌。

2019世界青少年桌球錦標賽今年在泰國舉行，中華女團由今年阿拉夫拉運動會包辦女單金、銀牌的于修婷與簡彤娟領軍，加上李婉瑄與蔡豐恩等4人出征。

中華隊名列第5種子，免打資格賽直接晉級8強，首戰面對從資格賽晉級的德國隊，卻被嚇出一身冷汗，歷經5局大戰，並靠著于修婷一人包辦2勝，才以3比2逆轉德國，有驚無險挺進4強。

今天4強賽，中華隊面對實力強大的日本，中華隊依舊由近況最優的于修婷扛先發，她歷經5局大戰，以2比3惜敗世界排名52的木原美悠。

接力登場的李婉瑄，則在首局先以11比5拿下的優勢下，接連以7比11、9比11、1比11不敵長崎美柚，中華隊陷入0比2絕對劣勢，也讓對手提前取得「聽牌」優勢。

被逼到懸崖邊緣的中華隊，第3點的簡彤娟也沒能止血、將戰線延長，再以1比3輸給世界排名98的小塩遙菜，團隊以0比3不敵日本，無緣金牌戰。（編輯：吳協昌）1081126