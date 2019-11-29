冬盟中職聯隊9局下灌7分 成晉再見安逆轉味全龍

2019亞洲冬季棒球聯盟，29日在斗六球場由味全龍隊和中職聯隊交手，雖然前半段龍隊取得6分領先，不過9局下中職聯隊大反攻，最終由中職聯隊以9比8逆轉龍隊。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年11月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在斗六棒球場由味全龍隊交手中職聯隊，雖然前半段龍隊取得6分領先，不過9局下中職聯隊大反攻，其中于森旭轟2分砲，成晉敲再見安打，以9比8逆轉。

味全龍於2局上展開攻勢，張政禹、朱祥麟敲安打後，林孝程再敲二壘安打，帶有2分打點，之後張祐銘補上1打點安打，龍隊取得3比0領先；3局上劉基鴻、張政禹和朱祥麟接連敲安打，再添1分。

中職聯隊投手5局上控球不穩，周磊先被吳睿勝敲三壘安打，投出保送後退場，接替投球的吳俊偉連出現3次保送，擠回2分，接著牛塏曄敲安打，帶有2分打點，擴大形成8比2領先。

中職聯隊打線於第4、5局各得1分，4局下靠著游擊手張政禹的失誤及張冠廷的二壘安打，攻下1分；5局下則是利用觸身球保送、四壞球保送，及吳桀睿敲1打點安打，再追回1分。

中職聯隊於9局下展開大反攻，江坤宇、陳文杰因失誤上壘，曾頌恩敲二壘安打，帶有2分打點，之後于森旭轟出2分全壘打，接著潘傑楷、張冠廷都敲二壘安打，王詩聰再補上三壘安打，形成平手；江坤宇、陳文杰獲保送後，最終成晉敲再見安打，中職聯隊以9比8逆轉龍隊。

龍隊先發投手徐若熙用68球投4局，被敲3支安打，投1次保送、2次三振，失1分非責失。中職聯隊先發投手周磊投4.1局被敲9支安打，失6分，不過後2任投手陳明軒、方建德各投2局，壓制龍隊打線，無失分，勝投由方建德拿下。（編輯：管中維）1081129