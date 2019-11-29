丁華恬地板動作規則本留名 李智凱盼跟進

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣體操小將丁華恬在地板項目改良後的新動作獲國際總會承認，將以她的名字來命名，「鞍馬王子」李智凱今天立下目標，希望未來有機會也能在規則本上留名。

教育部體育署今天舉辦「108年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，年僅17歲的丁華恬，成為此次獲獎年紀最小的選手，而她下午出席頒獎典禮時坦言，看到這麼多人蠻興奮的。

丁華恬今年大豐收，不但拿下2019年亞洲體操錦標賽平衡木項目金牌，還成為台灣51年來第1名取得奧運資格的女子體操選手，而她年初世界盃墨爾本站的地板項目，展現改良後的新動作獲國際總會承認，將以她的名字命名，也是台灣第一個申請新動作獲總會認證的體操選手。

談到後續規劃，丁華恬表示，目前練習仍以安全為優先、不要受傷，她透露，明年會練些新動作，提升一些難度。

看到丁華恬申請新動作獲得認證，李智凱也為學妹感到開心，他表示，這相當不容易，希望未來也能有機會在規則本留名，將朝這個方向努力。

李智凱今年在體操世錦賽，先助中華隊搶下4張成隊的2020東京奧運門票，並在鞍馬項目摘銀，李智凱指出，未來將繼續努力、備戰，為2020東京奧運做準備，希望訓練過程一切順利，在奧運會場上發揮最好的狀態，創下更好的歷史。

唐嘉鴻同樣是中華隊拿下奧運成隊門票的重要功臣之一，但先前在世錦賽單槓決賽，意外發生掉槓失誤，最終以第8作收，唐嘉鴻表示，世錦賽單槓決賽沒發揮好，後續有檢討需要改進之處，並進行補強，希望接下來能發揮地更好。（編輯：葉俐緯）1081129