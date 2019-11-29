3洋將轟72分 富邦勇士對戰澳門黑熊2連勝

（中央社記者黃巧雯台北29日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士今天出戰澳門黑熊，靠著陣中洋將梅奧、賈西亞與布拉合力轟下72分，包括梅奧單場6記三分球，勇士隊終場以106比93獲勝。

台北富邦勇士連2週在主場台北和平籃球館迎戰澳門黑熊，前一戰勇士隊以95比91驚險勝出，今天再度奪勝，收下對戰2連勝。

勇士隊陣中3名洋將包括梅奧（O.J. Mayo）、賈西亞（Charles Garcia）、布拉（Sim Bhullar）今天得分都超過20分，以梅奧26分表現最佳，且三分球手感火熱，投9中6，而賈西亞、布拉則各攻下25、21分。

富邦勇士總教練許晉哲指出，前一次對戰澳門黑熊驚險贏球，而在瞭解對手打法後，此役改變防守策略，儘管輪轉做得還不錯，但他仍對於球隊今天失誤率太高，造成不少失分感到不滿意。

許晉哲特別點名梅奧，今天在外線提供非常大火力支援，而全隊外線22投11中，他也坦言：「富邦籃球隊很少這種高命中率，這幾年三分命中率一直不夠高，邀請他（梅奧）加入，無非是看中他的火力。」

梅奧表示，過去兩週調整後，自己狀況越來越進步，加上前一役對戰馬來西亞猛龍吞敗，凝聚全隊士氣，團隊經過磨合後，也越來越熟悉彼此。

勇士隊在結束明天賽事後，下週將展開客場之旅，12月7日將赴彰化出戰寶島夢想家，上演「台灣內戰」，但因主場都在台灣，許晉哲認為，還是像超級籃球聯賽（SBL）一樣，只是洋將比較多。

不過，許晉哲指出，到外地比賽就不同，包含旅程、吃住能不能習慣，以及主隊提供給客隊的練球時間都還要再適應，打了才知道。

至於先前受傷的林書緯，許晉哲透露，近日已開始恢復練球，最快於12月7日比賽上陣。（編輯：葉俐緯）1081129