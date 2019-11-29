東石再見安鬧烏龍 首度闖黑豹旗4強

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，29日在天母棒球場舉行北科附工與東石高中（圖）的比賽，東石終場以6比5奪勝，隊史首度闖進黑豹旗4強，球員難掩興奮。中央社記者楊啟芳攝 108年11月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）2019年黑豹旗青棒8強賽事今天在天母棒球場舉行，北科附工交手東石高中的比賽，9局下東石因出現跑壘烏龍，罕見出現2次再見安打，但還是以6比5奪勝，隊史首度闖進4強。

雙方2比2平手時，5局上北科附工靠著失誤及李俊漢、陽尚澔接連安打，攻下1分，先後出現3次保送再擠回2分，取得5比2領先。東石8局下展開反攻，張育誠敲1打點三壘安打後，許承恩再補上安打，追到僅剩1分落後。

東石9局下追平比數後，吳松諺敲出左半邊安打，眼看要形成再見安打，全隊都衝出來，不過三壘跑者尚未到達本壘前，就已先被衝出休息室的隊友觸碰，變成2出局二、三壘有人，但下一棒朱瑋淇再度敲再見安打，以6比5擊退北科附工，隊史首度晉級4強。

對於烏龍的2次再見安打，東石總教練陳聯豐賽後表示，「小孩子太興奮了，但也是機會教育，比賽還沒結束，碰到跑者就出局了。」

朱瑋淇目前高三，從高一就是木棒組，擔任中心打者，不過他表示，這次是上高中以來首次敲再見安打，「上場打擊前很緊張，只想把球打強，把握住機會，讓我來把比賽結束掉，很開心能帶球隊進4強。」

而差點敲出再見安打的吳松諺，賽後笑說：「再見安打本來是我的！」在平手狀況上場打擊時，他說：「因為對方都守很近，想說把球打強，就有機會打回來，那球至少是高飛犧牲打。」

雖然因為烏龍事件，沒辦法形成再見安打，不過吳松諺在壘上也提醒隊友要冷靜一點，最後英雄換成朱瑋淇當，吳松諺笑說：「覺得更開心，因為贏球最重要，證明一下我們有機會進4強，明天對平鎮一樣全力以赴搶勝。」

陳聯豐指出，這場比賽到第6局之後就交給選手自由發揮，能順利闖進4強，他說：「感謝這些小孩子，這陣子因為又要準備黑豹旗，又要打鋁棒聯賽，每天都5點就起床晨操、練習。」

陳聯豐認為，雖然東石的選手沒比別人好，很多球員大家都叫不出名字，但大家的凝聚力、向心力很好，「這是最重要的東西，因為棒球是大家在打的比賽。」闖進4強後，東石高中明天在4強賽要面對強權平鎮高中，陳聯豐笑說：「走一步算一步。」（編輯：葉俐緯）1081129