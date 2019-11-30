黑豹旗平鎮連5年進決賽 高一黃保羅後援奪勝

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰30日在天母棒球場開打，平鎮高中終場以7比5擊退東石高中，挺進決賽，平鎮高一投手黃保羅（中）後援3.2局，拿下勝投。中央社記者楊啟芳攝 108年11月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）2019年黑豹旗青棒4強賽在天母棒球場舉行，平鎮高中以7比5擊退東石高中，連5年晉級決賽，才高一的黃保羅後援3.2局奪勝投，明天將交手穀保家商與高苑工商的勝隊。

平鎮2局下就靠著連續安打得3分，不過東石3局上靠著莊中華敲1打點二壘安打，加上失誤及暴投，僅剩1分落後。平鎮於3、4局各得1分，5局下董子恩、黃兆維、劉韋廷都敲安打，加上2次保送，攻下2分，終場就以7比5奪勝，連5年、第6次晉級決賽。

平鎮高中總教練吳柏宏表示，「今天裁判好球帶比較小，球數落後投手只能投更好的球進去，對方也很耐心選球再攻擊，東石基本動作紮實，球打得很強勁，安打率也高，且有幾個不規則彈跳，讓我們守備有點亂。」

平鎮先發投手陳冠宇投2.1局，被敲3支安打，出現2次四死球、1次暴投，失2分。吳柏宏認為，陳冠宇沒有投到應有水準，多少被好球帶影響到，愈投愈急。

接替陳冠宇登板的黃保羅才高一，投3.2局被敲7支安打，失2分，奪下勝投。對於他的表現，吳柏宏說：「本來就安排陳冠宇加黃保羅，只是沒想到陳冠宇比較早下場，黃保羅吃的局數比較多，以一年級來講表現算不錯了。」

黃保羅青少棒時就是新明國中的王牌投手，升上高中也獲得不少出賽機會，目前先發、後援都有擔任。對於自己的表現，他說：「還算可以，前面就投給對方打，控球比較好，後面感覺有點沒力。」

黃保羅認為升高中後控球進步比較多，球速則是增加一點，現在平均在142公里左右。這場比賽是上高中以來第一次投4強賽，黃保羅說：「教練說投手都要準備，沒想到自己是第2個，上場會緊張，但教練和隊友給鼓勵，我也深呼吸調整心態。」（編輯：謝雅竹）1081130