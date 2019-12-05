防高溫傷害 東奧三鐵馬術越野賽提早開賽

（中央社東京5日綜合外電報導）2020東京奧運籌備委員會今天表示，明年奧運的鐵人三項和馬術越野賽項目將提早開賽，成為因憂心東京炎夏高溫而更動賽程的最新項目。

法新社報導，由於選手、志工和觀眾將面對高溫可飆到攝氏40度的東京盛暑，醫師已警告，2020年東奧可能出現致命的醫療緊急事件。

籌備委員會表示，男子與女子組個人鐵人三項將提早1小時至上午6時30分開賽；團隊混合接力賽則將從上午8時30分提早至7時30分開始。另外，馬術比賽的越野賽項目原定上午8時30分進行，也將改至7時30分至8時之間展開。

國際奧林匹克委員會（IOC）因憂心東京高溫，之前已把馬拉松與競走項目改至北海道舉行。

2020東京奧運籌備委員會的準備過程雖獲得一片好評，但夏季酷熱和水質不良已讓他們在測試賽時頭疼不已。

一名法國三鐵選手8月參加奧運測試賽後，即疑似因為中暑送醫。此外，由於水中含菌量過高，籌備委員會也被迫取消同月一場帕運鐵人三項測試賽的游泳項目。

東奧官員已推出噴霧與冷卻劑等多種措施，備戰明年夏季奧運的酷熱。（譯者：楊昭彥/ 核稿：陳政一）1081205