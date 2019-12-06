野茂英雄連7年來台指導青棒營 看好張弘稜未來性

（中央社記者楊啟芳新北6日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營進行最後一天課程，前大聯盟名將野茂英雄連續7年來台灣指導，除了前幾年就認識的陳柏毓，他也看好三民高中的張弘稜，認為他的進步幅度非常大。

之前野茂英雄就曾稱讚過北科附工的投手陳柏毓資質很好，他說：「從第一年陳柏毓剛來，就覺得他每一年都在進步，期待他未來的發展性。」野茂英雄也指出，這次青棒營選手層級跟之前相比有很大進步，就連僅高一的選手也有一定水準。

除了陳柏毓，野茂英雄也對來自三民高中的王牌投手張弘稜印象深刻，他說：「今年看到他比起去年，有跳躍性的進步，非常期待他未來在球界的發展。」野茂英雄說明，張弘稜丟球時揮臂完全，加上手腳很長、身高夠高，丟球角度也有，是很大的優勢。

張弘稜身高達188公分，但目前體重僅68公斤，不過野茂英雄認為這不成問題，「我18歲時也是一樣瘦瘦小小的，但身體還有很大的發展空間，希望他可以持續把自己練壯一點，球速增快一點，如果有再進步的話，往國外發展滿有機會的」。

張弘稜為三民高中王牌投手，現在實戰最快球速在147、148公里左右，他曾表示，目前還是會先把目標放在旅外，「能出國就出國，如果不能的話，目標還是以職棒為主」。（編輯：張芷瑄）1081206