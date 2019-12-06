三拍子好手許子彥領頭 威力盃少棒花蓮藍晉8強

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）台彩威力盃少棒賽，地主花蓮藍隊複賽由投打守三拍子許子彥先發，許子彥最快球速可破115公里，在此屆投手中算少數，率隊以18比2擊敗雲林縣晉8強，喊話目標4強。

2019年台彩威力盃少棒賽，地主此次分花蓮藍、紅2隊參賽，藍隊實力較為整齊，由光復、中正、玉里、瑞穗共4所少棒隊球員組成聯隊參賽。

花蓮藍隊今天首戰與宜蘭縣隊交手，花蓮藍隊全場出現3次守備失誤誤事，終場以3比10吞敗，以分組第二名晉級複賽；花蓮藍隊總教練陳龍正表示，小朋友太緊張了，所以才會發生這麼多的守備失誤，此批球員的戰力比去年好，經過一個半月的集訓，此次第一階段目標打入4強。

威力盃為花蓮子弟回饋家鄉的心意，捐出彩券中獎獎金當作威力盃少棒舉辦經費來源，希望威力盃在花蓮舉辦20年，提供家鄉少棒球員在故鄉打球的舞台。

陳龍正表示，目前為止打了7屆的威力盃，對花蓮球員有很大的幫助，可以跟來自全國各縣市的菁英交手，成績之外，比賽的強度對球員是很好的磨練。

花蓮藍隊今天下午複賽與雲林縣隊交手，由陣中王牌投手之一許子彥先發，總計投2局，被敲2支安打，投出3次保送、2次三振，失掉1分責失分，石殷豪、萬瑋杰依序登板，僅再失1分，替球隊守住勝利。

許子彥是投打二刀好手，陳龍正表示，許子彥最快球速可達116公里，算是今年同齡投手速度相當突出的球員，但打擊、守備更突出，野手守備位置為游擊，也具有長打能力，打擊幾乎沒有什麼死角，是投、打、守俱佳三拍子球員。

許子彥的哥哥許子謙是宜蘭縣三星國小紀錄片「倆好球」中的主角之一，兄弟倆都展現棒球天賦，許子彥投手偶像是中職球星陳禹勳、最喜歡的打者是林智勝。（編輯：張芷瑄）1081206