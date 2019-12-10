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王柏融新球季改穿3號 求表現報答球隊看重之恩

最新更新：2019/12/10 15:42
日職火腿隊10日公布新球季背號變動，今年球季穿99號的王柏融（圖）將改穿明星內野手田中賢介的背號3號。（中央社檔案照片）
日職火腿隊10日公布新球季背號變動，今年球季穿99號的王柏融（圖）將改穿明星內野手田中賢介的背號3號。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北10日電）日職火腿隊今天公布新球季背號變動，王柏融將改穿3號，3號為今年退休的火腿明星內野手田中賢介的背號，王柏融感到榮耀，知道這背號意義重大，「會努力表現報答球隊看重之恩」。

日職火腿隊今天公布新球季背號異動，王柏融今年球季穿「99號」，明年將改穿「3號」。田中賢介效力火腿18個球季，都是穿3號球衣，田中賢介今年球季結束後退休，也確定背號由王柏融接下。

王柏融表示，「這是很大的光榮」，也知道火腿隊「3號」分量之重，具有很深遠的歷史意義，王柏融向田中賢介表達敬意，也提到接下背號「3號」，了解球隊的期待，會努力表現，回報球隊看重之恩。

王柏融今年旅日第一年球季，因為傷勢不斷所苦，表現並不如預期，總計一軍出賽88場，打擊率2成55，306打數敲出78支安打，包括3發全壘打，貢獻35分打點。（編輯：張雅淨）1081210

田中賢介（圖）效力火腿18個球季，都是穿3號球衣，今年球季結束後退休。（共同社提供）
田中賢介（圖）效力火腿18個球季，都是穿3號球衣，今年球季結束後退休。（共同社提供）
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