國民奪冠功臣倫登 7年75億轉投天使

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）多家媒體報導，MLB天使以7年2.45億美元（約新台幣75億元）簽下國民奪冠功臣倫登（Anthony Rendon），與陣中原有的楚勞特、普侯斯等人共組恐怖打線。

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民剛拿下隊史第一座世界大賽冠軍，9日以7年2.45億美元留下奪得世界大賽最有價值球員（MVP）的王牌投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。國民奪冠另一功臣三壘手倫登今天和洛杉磯天使簽下的合約，平均年薪、合約總額都與史特拉斯堡相當。

目前平均年薪、合約總值最高的，是前休士頓太空人右投柯爾（Gerrit Cole）11日和紐約洋基簽下的9年3.24億美元（約新台幣100億元）合約。

倫登、史特拉斯堡、柯爾3名球員今年都在世界大賽登場，3人的經紀人都是著名的「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。

29歲的倫登生涯7季都在國民，本季打出代表作，也首度入選明星賽，例行賽繳出3成19打擊率，有34發全壘打表現，和領先全大聯盟的126分打點。

倫登在今年季後賽17場比賽中，有3成28打擊率，3支全壘打、15分打點，他在國民對太空人的世界大賽第6戰、第7戰開轟，幫助國民拿下世界大賽冠軍，讓他在自由球員市場的價值大幅提昇。

生涯916場例行賽中，倫登有2成90打擊率，共敲出136支全壘打，掃回546分打點。今年國家聯盟的年度MVP票選中，倫登排名第3，並二度拿下國聯三壘手銀棒獎。

倫登的加入，將讓天使三壘防區的火力大為提升。天使這季守三壘超過20場的球員有4人，出賽最多的佛萊契爾（David Fletcher）以三壘手身分出賽74場，本季共打154場比賽，僅打出6支全壘打。

轉投天使的倫登，將加入中外野手楚勞特（Mike Trout）、兼任一壘手與指定打擊的普侯斯（Albert Pujols）兩名3度獲得年度MVP的好手，建構天使的強力打線。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081212