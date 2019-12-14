出席華興美和OB 丘昌榮：沒獲接任兄弟教頭徵詢

（中央社記者謝靜雯台北14日電）中信兄弟首席教練丘昌榮今天出席華興美和OB交流賽，外傳可能接任兄弟總教練，他表示，沒有接到正式徵詢；回憶華興6年生活，丘昌榮說，13歲起就在此打下生活棒球教育的基礎。

今年為華興中學棒球隊成立50週年，華興美和OB交流賽今天在華興中學舉行，許多校友參與，丘昌榮為第17屆球隊校友，就讀華興6年，他表示，「很多很久沒見面的學長、學弟，講幾句話後，就可以感到熟悉，不會有陌生人的感覺」。

中職中信兄弟隊季後宣布不與伯納續約，新球季總教練人選還沒有公布，外傳丘昌榮很有可能接下總教練一職，他表示，「沒有接到正式徵詢」，但提到因為現在沒有總教練，球隊還是需要準備接下來的訓練，「我在球隊中算年紀比較大，球團會詢問一下我的意見」。

回到待了6年的華興校園，丘昌榮有講不完的回憶，回憶過去睡覺前因為躲在蚊帳裡面偷吃麵包，被學長發現，害得全隊被罰體能，也提到「棒球紳士」方水泉教練，十分在意球員對球場的尊重和場上的態度，「除了整理球場，每顆球都很珍惜，常常在草叢裡面找很久，只為了撿回一顆球」。

方水泉為華興棒球隊首任總教練，為華興棒球隊立下許多訓練標準，也確立華興棒球隊的風格，丘昌榮印象深刻，冬天看著方水泉穿著大衣、3件式西裝，一手拿著皮箱、一手拿著雨傘，到了球場，會先把衣服摺好，「從13歲起除了棒球，也為我們立下生活和品德教育的標準」，現在，丘昌榮也選擇讓兒子在自己熟悉的華興中學就讀。（編輯：謝雅竹）1081214