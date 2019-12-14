林華韋回憶 美和牛奶當水喝營養好打不贏

1970年代南北中學棒球強權「北華興、南美和」，2018年首度在美和中學舉辦OB賽，今年適逢華興棒球50週年，OB賽14日在華興中學舉辦，賽前兩隊合影。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）華興美和OB賽，華興棒球隊校友會會長林華韋回憶當時兩強對立，林華韋笑說，美和練球牛奶當水喝、營養很好；他也感謝校友會撥款重建棒球場，盼培育更多關心棒球的校友。

華興中學棒球隊成立50週年，今天在華興中學舉辦華興美和OB交流賽，兩支1970年代南北中學棒球強權較勁的味道弱了，談笑間是滿滿的回憶。

林華韋笑說，當時兩校較勁，位於陽明山的華興時常陰雨，除了天候影響訓練外，「我後來發現打不贏美和的原因是他們營養太好了，聽說他們練球沒有喝過水，都是喝牛奶，吃飯還有5菜1湯」。

林華韋表示，感謝華興給予棒球隊的環境，當時學校老師也很關心球隊，平時吃飯是2菜1湯，有時後老師會自掏腰包幫球隊加菜，大家都很開心。

至於在華興的回憶，林華韋談得更多的是生活教育，難忘國中掃了一學期的坡道，每到相思樹落葉的季節，一掃就是一個小時，還要輪流洗全校的碗盤，「這是除了棒球學習外，很好的生活教育」。

華興青少棒隊、青棒隊先後在2003年、2007年解散，目前僅剩2016年暑假成軍的社團型少棒隊，今年上學期再組成社團型的青少棒隊；林華韋表示，「也許不用再是競技型的球隊，但希望參與的學生，都能喜歡棒球、關心棒球，以後有能力，可以一起幫助棒球」。

對於校方解散華興棒球隊，林華韋表示，理解學校的立場，也特別感謝董事會撥款新台幣300萬元，新蓋了比少棒球場規模再大一點的新球場，「原先的球場等於廢掉了，新的球場約僅有原來的1/2，但是提供學弟妹有地方打球，大家都很喜歡」。

華興美和OB賽去年在美和中學舉辦，今年在華興中學開打，華興OB隊由旅日退役球星郭源治當先發投手，投1局無失分，美和OB隊3局先馳得點，華興OB隊吳御瑋4局開轟，美和OB隊5、6局再各添1分，終場以3比1擊敗華興OB隊。（編輯：吳協昌）1081214